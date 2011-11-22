Створено робочу групу реформування прокуратури і адвокатури

14:24, 22 листопада 2011
Кримінал
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Розпорядження на сайті президента

Київ. 22 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович створив робочу групу з питань реформування прокуратури і адвокатури.

Відповідне розпорядження від 22 листопада №362/2011-рп опубліковано на сайті президента.

Керівником робочої групи призначено радника президента — керівника Головного управління з питань судоустрою АП Андрія Портнова.

Робоча група створена «з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо реформування прокуратури і адвокатури з урахуванням загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів, забезпечення виконання зобов'язань України перед Радою Європи».

Президент доручив робочій групі «підготувати та подати у двомісячний термін пропозиції щодо реформування прокуратури та адвокатури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів».

ZN.UA
 

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