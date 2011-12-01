В ДАІ пояснили чому зупиняли авто з апаратурою для акції

Київ. 1 грудня. УНІАН. У міліції пояснюють, що зупиняли автомобіль з апаратурою для акції «Переоблік влади» у зв’язку із забороною з’їду вантажівок у центр Києва.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ міста Києва, деякі інтернет-видання поширили інформацію про те, що сьогодні 1 грудня на початку 12.00 співробітник Державтоінспекції біля станції метро «Арсенальна» зупинив автомобіль «Газель», який перевозив апаратуру для акції «Переоблік влади» і заборонив його подальший рух.

«Ця інформація була викладено не зовсім коректно. Перевіркою з’ясовано, що інспектор ДАІ ДПС працював зі забезпечення громадського порядку та організації дорожнього руху при в’їзді до центра міста. Мова йде про перевірку вантажних машин, які не мають дозволу для в’їзду до центральної частини міста. У водія «Газелі» були перевірені документи, їх повернули водієві, після чого вищеназваний автомобіль продовжив рух. Водій автомобіля, його пасажири та вантаж не затримувались», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ВГО «Громадянський рух «Вперед!» сьогодні заявила, що у Києві, біля метро «Арсенальна», співробітники ДАІ зупинили автоколону, що рухалась до Верховної Ради для участі в акції «Переоблік влади».

Сьогодні за ініціативи ВГО «Громадянський рух «Вперед!» проходить Всеукраїнський страйк «Переоблік влади».