Брифінг начальника Департаменту кримінальної міліції МВС України В.Коряка на тему: «Попередження порушень законодавства у сфері житлово-комунального господарства»

8 грудня 2011 року, об 11.00, у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця,10) розпочнеться брифінг за участю начальника Департаменту кримінальної міліції МВС України генерал-майора міліції Валерія Коряка на тему: «Попередження порушень законодавства у сфері житлово-комунального господарства». Акредитація за тел.: 254-96-32, 254-75-18, 254-76-03, 256-17-92, 254-73-87

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