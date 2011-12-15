В Одесі викрали позашляховик разом з власником

Одеса. 15 грудня. УНІАН. Співробітниками ДАІ Одеси затримано групу злочинців, які викрали на одній з вулиць обласного центру дорогий позашляховик «БМВ Х5» разом з 25-річним власником, повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Одеської області.

Незабаром після отримання орієнтування на затримання викраденого позашляховика «БМВ Х5», уточнили в облДАІ, «один з нарядів ДАІ помітив автомобіль, що рухався по вулиці Академіка Вільямса. Проте вимогу інспекторів про зупинку водій проігнорував. Більше того, збільшив швидкість і попрямував до центральної частини міста…».

Блокувати машину вдалося на вулиці Мясоєдівській, після чого з`ясувалося, що в салоні позашляховика перебуває не лише побитий викрадачами власник, а й чотири зловмисники.

При огляді автомобіля оперативно-слідчою групою знайдено під заднім сидінням пістолет системи «Макаров».

З`ясувалося також, що «водій «БМВ Х5» вранці вийшов з будинку на Академіка Вільямса і мав намір сісти у своє авто, коли до нього підійшли невідомі. Погрожуючи зброєю, вони заштовхали чоловіка у позашляховик і зникли з місця події».

«Зловмисники зняли з одесита наручний годинник, забрали дипломат з документами і 500 гривень, до того ж вони вимагали від власника автомобіля ще 11 тисяч доларів», - додав керівник Відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в області Володимир ШАБЛІЄНКО.

Зловмисників доставлено до Приморського райвідділу міліції, де вони зараз дають пояснення слідчим, повідомили в облДАІ.