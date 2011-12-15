Багатодітна матір підпалила себе на п’ятому місяці вагітності

Дніпропетровськ. 15 грудня. УНІАН. Лікарі Дніпропетровської обласної лікарні врятували вагітну, яка отримала 75% опіків тіла. І жінка, і її ненароджене дитя йдуть на поправку. Попри те, що шанси на виживання мали один зі ста.

Подейкують, що на цей відчайдушний крок багатодітну матір штовхнула небажана вагітність. 28-річна жінка виховує шістьох дітей, сьоме – на підході. Начебто хотіла помститися чоловікові за те, що той постійно бив її, – облила себе бензином і пішла на перекур.

На лікування пацієнтки з обласного бюджету виділили 120 тис. гривень. Наразі її життю нічого не загрожує – жінка сповнена оптимізму.

Поруч з нею перебувають чоловік та мама. Через чотири місяці на світ з’явиться її сьома дитинка.

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