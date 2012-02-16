У Дніпропетровську за одержання хабара затримано податківця

Дніпропетровськ. 16 лютого. УНІАН. У Дніпропетровську за одержання 10 тис. грн. хабара затримано начальника відділу Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Встановлено, що під час перевірки одного з приватних підприємств Дніпропетровська податківець виявив деякі порушення та за зменшення розміру штрафних санкцій вимагав від директора ПП хабар у сумі 10 тис. грн. Одразу після отримання грошей його було затримано правоохоронцями», - наголошується у повідомленні.

Прокуратура Самарського району Дніпропетровська порушила відносно податківця кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з вимаганням).