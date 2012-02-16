На охорону Євро-2012 задіють 16 тисяч правоохоронців

Київ. 16 лютого. УНІАН. 16 тисяч правоохоронців працюватимуть в Україні під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

Про це на міжнародній конференції з питань безпеки Євро-2012 повідомив заступник міністра МВС Віктор Ратушняк.

Для координації їхніх дій за 30 днів до чемпіонату вводять оперативний штаб. Серед міліціонерів буде 7 тисяч співробітників внутрішніх військ, 4 тисячі представників інших областей.

Також для міліціонерів під час Євро-2012 створять 4 види нової форми.

"В основному це будуть підрозділи швидкого реагування. Вони базуватимуться біля стадіонів та фан-зон. Але ми не будемо послаблювати інші області, оскільки червень — це сезон відпусток", - розповів Ратушняк.

Приблизно така ж кількість правоохоронців буде працювати у Польщі.

Про це розповів польський надкомендат, заступник коменданта поліції Криштофт Гаєвський.

"6 тисяч працівників поліції вже пройшли мовні курси. Останні приготування мають закінчитися 15 травня, за місяць до Євро", - повідомив він.

Це вже друга спільна конференція щодо безпеки під час Євро-2012. Перша відбулася у Варшаві у червні минулого року.

Gazeta.ua