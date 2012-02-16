У Житомирі затримано за хабарництво голову суду

Житомир. 16 лютого. УНІАН. У Житомирі СБУ затримала за хабарництво голову районного суду і двох податківців.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Житомирській області, механізм стягнення хабарів діяв в одному із районних судів Житомира.

”Зокрема, у лютому 36-річний суддя через своїх посередників – двох співробітників відділу внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України в Житомирській області – вимагав від місцевого жителя хабар у розмірі 35 тисяч доларів США за сприяння в ухиленні від кримінальної відповідальності шляхом зміни кваліфікації інкримінованого йому злочину”, - йдеться у повідомленні.

14 лютого співробітники СБУ спільно зі слідчими Генпрокуратури затримали посередників - податківців під час передачі їм частини хабара – 10 тисяч доларів.

15 лютого за матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України стосовно голови райсуду було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Стосовно двох співробітників ДПА порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. Їх затримано в порядку ст. 115 КПК України.