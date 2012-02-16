Посадовця ЗСУ затримали під час одержання 120 тис. грн. хабара

Київ. 16 лютого. УНІАН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України під координацією з Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України «на гарячому», під час отримання хабара у розмірі 120 тисяч грн. у приміщенні службового кабінету затримано начальника відділу Центру обліку надлишкового та списаного військового майна Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Військової прокуратури Центрального регіону.

За фактом одержання хабара у великому розмірі, що поєднане із вимаганням, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, військовою прокуратурою Центрального регіону порушено кримінальну справу.

Досудовим слідством вживаються вичерпні заходи щодо викриття усіх, можливих, учасників корупційної схеми та інших епізодів протиправної діяльності, зазначається в повідомленні.