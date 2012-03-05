На Львівщині пасажир таксі обікрав водія коли того перевіряли ДАІшники

Львів. 5 березня. УНІАН. У Львові пасажир таксі, під час того, як інспектори ДАІ перевіряли у водія-таксиста документи, викрав із салону автомобіля гроші таксиста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 4 березня під час комплексного відпрацювання міста Львова на вулиці Сихівській, 3 інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «БМВ» (таксі) під керуванням 29-річного мешканця Львівщини.

Під час перевірки у водія документів на транспортний засіб, з «БМВ» несподівано вибіг пасажир, який, як з’ясувалося, «прихопив» із салону 150 гривень, що належали таксисту.

32-річного жителя Львова, який викрав гроші, було затримано та доставлено у райвідділ міліції.

