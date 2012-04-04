Чоловік дев’ять років розбещував малолітню доньку своєї співмешканки

Хмельницький. 4 квітня УНІАН. У Ярмолинецькому районі Хмельницької області правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який протягом дев’яти років розбещував доньку свої співмешканки.

Про це кореспондента УНІАН повідомила співробітниця Відділу зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області Катерина Шуприган.

За її словами, до місцевого райвідділу міліції від жительки одного із сіл району надійшло повідомлення про зникнення 13-річної доньки.

Працівники карного розшуку знайшли дівчинку на одній із автобусних зупинок у смт. Ярмолинці.

“Свій вчинок малолітня втікачка пояснила тим, що їй уже несила було терпіти постійні домагання вітчима, які тривають уже близько дев’яти років і разом з дорослішанням дівчини стають все нахабнішими та відвертішими”, - сказала К.Шуприган.

Для перевірки даної інформації в будинку, де дівчинка мешкала разом із матір’ю та вітчимом, було проведено обшук, під час якого виявлено цілу низку відеозаписів та фотографій еротичного змісту. Усі матеріали вилучено та направлено на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС.

Проти чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п`яти до восьми років. Підозрюваного заарештовано. Слідство у справі триває. На період проведення перевірки дівчинку забрали з сім’ї та помістили в обласний притулок для дітей.