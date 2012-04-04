Керівництво СБУ зустрілося з представниками Freedom House

Київ. 4 квітня. УНІАН. Перший заступник голови СБУ Петро Шатковський та представники міжнародної неурядової організації Freedom House (США) на чолі з її виконавчим директором Девідом Креймером обговорили питання дотримання прав і свобод громадян в діяльності спецслужб.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

При цьому представники «Фрідом Хаус», за даними СБУ, зазначили, що від часу їхнього останнього візиту в Україну ситуація у цій царині дещо покращилась.

Розповідаючи про систему державного, відомчого та демократичного цивільного контролю над СБУ, П.Шатковський підкреслив, що діяльність Служби безпеки ґрунтується на принципах законності, дотримання прав і свобод людини та здійснюється відповідно до визначеної законодавством України компетенції, зазначається в повідомленні.

«Саме неухильного дотримання прав і свобод громадян при проведенні контррозвідувальних, оперативно-розшукових чи слідчих дій вимагає від СБУ Президент України Віктор Янукович», - наголосив він, зазначивши, що ці настанови доведені до відома офіцерів усіх підрозділів спецслужби.

Учасники зустрічі, серед яких були і представники українських неурядових організацій, відзначали необхідність поглиблення діалогу між спецслужбою і громадськістю, що сприятиме підвищенню ефективності і прозорості в діяльності органів державної безпеки та зміцненню довіри до них з боку суспільства, поінформували в СБУ.