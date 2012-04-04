Донецькі міліціонери спіймали 20 водіїв-«мажорів»

Донецьк. 4 квітня. УНІАН. Правоохоронці Донецької області виявили 21 порушення правил дорожнього руху, вчинене водіями престижних автомобілів. Про це повідомили в прес-службі УДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

Такі результати профілактичної операції «Мажор», яка пройшла на території регіону.

Основними порушеннями водіїв-«мажорів» стали перевищення швидкості, зупинка під заборонним знаком, їзда без держномерів. Також водії на дорогих автомобілях часто не пропускали пішоходів на пішохідному переході.

У 4 випадках водії керували транспортом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. При цьому, коли інспектори вимагали від них пройти медичний огляд, щоб визначити ступінь сп'яніння, порушники відмовлялися це робити. На таких водіїв були складені адміністративні протоколи.

Вік більшості водіїв-порушників, виявлених під час операції «Мажор», від 20 до 35 років.

ngo.donetsk.ua