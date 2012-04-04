На Хмельниччині в п’ятиповерховому будинку вибухнув бойлер

Кам’янець-Подільський. 4 квітня. УНІАН. 4 квітня о 5:04 на пункт зв’язку МНС у Кам’янці-Подільському надійшло повідомлення, що по вулиці Тімірязєва, 158 на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у трихкімнатній комунальній квартирі стався вибух електронагрівача води (бойлера), внаслідок чого частково пошкоджені три міжкімнатні перегородки, вибиті двері та вікна.

Несучі конструкції будинку не пошкоджені. Жертв та постраждалих немає. Мешканці будинку відселення не потребують - повідомили ye.ua в прес-службі МНС у Хмельницькій області.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Хмельницькій області на чолі з начальником управління генерал-майором служби цивільного захисту Анатолієм Манільчуком, працівники міськрайвідділу Держтехногенбезпеки, прокуратури, міліції, аварійна бригада філії ПАТ «Хмельницькгаз» та електромереж, бригада швидкої медичної допомоги.

На місці події організовано чергування працівників міліції.