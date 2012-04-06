На Рівненщині викрили Інтернет-бордель

Рівне. 6 квітня. УНІАН. Групу зловмисників, які організували надання сексуальних послуг за допомогою мережі Інтернет викрили правоохоронці Рівненщини.

Про це 6 квітня повідомила власкору ZIK начальник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Тамара Лисенко.

Інтернет-бордель не мав сталого приміщення. Послуги надавалися на квартирах, які наймали звідники. Не виключено, що в процесі розслідування до відповідальності будуть притягнуті й власники помешкань.

Наразі встановлено близько 10 епізодів з надання інтимних послуг. Їх вартість становила від 400 гривень і вище.

Проводиться подальше розслідування.