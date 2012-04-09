Біля Києво-Печерської Лаври церковників звинуватили у педофілії

Київ. 9 квітня. УНІАН. У день Благовіщення, біля головного входу до Києво-Печерської Лаври у Києві відбулася акція проти корупції в церковній системі. Більше того - лунали заяви про ґвалтування семінаристів церковниками.

Десять людей у захисних марлевих пов'язках на обличчі, серед яких четверо також у білому руб'ї, вишикувались вздовж огорожі святині та розгорнули плакати з написами: "Продажные шкуры", "Дом отца не делайте домом торговли", "Верните нам веру", "Pay taxes" (англ. "Плати податки") та "Павла-демона в тюрьму!".

Останній з перелічених заклик був адресований Митрополиту Вишгородському та Чорнобильському Української Православної Церкви Московського Патріархату Павлу. У пресі раніше кілька разів публікувалися матеріали, що начебто висвітлюють його розкішне життя. Йдеться, зокрема, про подарований йому на 50-річчя Mersedes представницього класу та будівництво на території Лаври кафе.

Учасники акції також виступили проти церковної торгівлі свічками, освяченою водою, іконами, золотими та срібними прикрасами. На їх думку, церковники мають сплачувати податок за "продаж послуг": хрестини, вінчання, відспівування.

За кілька хвилин після початку акції під Лавру з криками підбігли хлопець з вінком на голові у самих лише трусах, високих чоботах та прикріпленими до спини чорними крилами, а також дівчина у чорному топі, білій спідниці та з червоними крилами.

Вони розірвали принесену із собою подушку та розкидалися пір'ям. При цьому голосно верещали, викрикували "Церковь - не лавка" й інколи ненормативну лексику. Діти, які проходили повз, почали сміятися над ними та знімати на мобільні телефони.

Хлопець миттєво підвівся на ноги, підбіг до церковної скриньки для пожертвувань і, поваливши, став витанцьовувати на ній. Єдиний правоохоронець, який спостерігав за цим, ніяк не відреагував.

Збивши у кров коліна, юнак відбіг у бік та повідомив, що є колишнім учасником руху "FEMEN". Більше того, він заявив, що дітей, які навчаються у семінарії, ґвалтують.

"Ви маєте врятувати дітей! Ваші діти, які потрапляють туди, до семінарії, їх насправді потім тр...ють попи. Ви не маєте їм це дозволити", - кричав він.

Потому "чорні янголи" побігли геть і десь зникли. Обурена літня вірянка закликала двох правоохоронців, які вийшли з території Лаври, наздогнати порушників спокою, але ті цього робити не стали.

Присутня на акції адвокат Окcана Чубко також заявила про сексуальне насилля щодо дітей, які перебувають у дитбудинках під опікою церкви.

"Їх гвалтують, їх немає кому захистити. Ми хочемо, щоб на це звернули увагу, щоб дальні родичі чи люди, у яких немає дітей, розібрали цих дітей по домам, подали документи до опікунської ради - ми допоможемо оформити документи ... Адміністрація отримує гроші від керівництва церкви, і це замовчується", - сказала вона.

Газета.ua



