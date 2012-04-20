На Івано-Франківщині бандити відібрали у "валютчика" 1,5 мільйона

Івано-Франківськ. 20 квітня. УНІАН. Прокуратурою Івано-Франківської області затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду для розгляду по суті кримінальну справу щодо злочинного угруповання у складі 4 осіб, які вчинили розбійний напад зі зброєю на підприємця, що займався обміном валют, та заволоділи його коштами на суму близько 1,5 млн грн.



Про це повідомили у прес-службі прокуратури.



З урахуванням характеру та ступеня суспільної небезпеки вчинених злочинів, усіх членів організованої групи взято під варту.



З метою забезпечення цивільного позову накладено арешт на грошові кошти та майно обвинувачених на загальну суму 991 тис. грн.



Хід судового розгляду перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

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