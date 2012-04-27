У Коломиї жінка, миючи вікна, випала з 9-го поверху будинку

Івано-Франківськ. 27 квітня. УНІАН. На Прикарпатті 38-річна жінка під час миття вікон власної оселі випала з 9-го поверху житлового будинку.

Про це повідомили у обуправлінні МНС в Івано-Франківській області.



Трагедія сталася 26 квітня місті Коломия.



Як зазначається у повідомленні, потерпіла від отриманих травм загнула на місці події.

Firtka