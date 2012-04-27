У Коломиї жінка, миючи вікна, випала з 9-го поверху будинку
12:04, 27 квітня 2012Кримінал
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Загинула на місці
Івано-Франківськ. 27 квітня. УНІАН. На Прикарпатті 38-річна жінка під час миття вікон власної оселі випала з 9-го поверху житлового будинку.
Про це повідомили у обуправлінні МНС в Івано-Франківській області.
Трагедія сталася 26 квітня місті Коломия.
Як зазначається у повідомленні, потерпіла від отриманих травм загнула на місці події.
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