Розинську відсторонили від ефіру на час розслідування інциденту з ДАІ

Національна телекомпанія України відсторонила телеведучу Першого національного Наталію Розинську від роботи в ефірі каналу на час проведення внутрішнього розслідування інциденту, який стався на початку травня між пані Розинською та співробітниками ДАІ. Про це «Телекритику» повідомив генеральний директор Єгор Бенкендорф.



Рішення щодо звільнення Наталії Розинської з НТКУ, про що сама ведуча вже заявила в ЗМІ, буде прийнято лише після проведення розслідування обставин інциденту і залежатиме виключно від його результатів.



Національна телекомпанія просить ЗМІ об'єктивно поставитись до ситуації навколо ведучої та наголошує, що інцидент не має нічого спільного з громадською чи політичною позицією пані Розинської, «а зачіпає питання ділової репутації державної телекомпанії, людської моралі та етики».



Також, як повідомив Єгор Бенкендорф, це вже не перший випадок, коли керівництво телекомпанії змушене вирішувати конфліктні ситуації, пов'язані із Наталією Розинською. «Мова йде про скарги на роботу та поведінку Розинської від спортивної редакції телеканалу, де зараз працює ведуча, та відвідувачів телеканалу, які стали жертвами непристойної поведінки Розинської».



«У НТКУ переконані, що обличчя Першого національного своєю поведінкою та вчинками мають нести позитивні приклади для наших телеглядачів і обіцяє вжити відповідних заходів для недопущення подібних ситуацій у майбутньому», - зазначають в телекомпанії.



Нагадаємо, Наталія Розинська заявляла, що 2 травня її побили представники ДАІ. Згодом на сайті «Дуся» було оприлюднене відео цієї пригоди, зняте очевидцями подій.



У прес-службі міліції стверджують, що на ведучу складено чотири протоколи за адміністративні порушення.



Адвокат телеведучої Наталії Розинської Микола Неділько не виключає, що правоохоронні органи, переслідуючи його клієнтку, намагаються вплинути на екс-майора Управління держохорони Миколу Мельниченка.



Національна телекомпанія України та її генеральний директор Єгор Бенкендорф вибачились перед співробітниками ДАІ та міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком за поведінку ведучої Наталії Розинської.



«Телекритика» звернулася до Єгора Бенкендорфа з проханням прокоментувати, чи має намір керівництво НТКУ звільняти Наталію Розинську. Гендиректор НТКУ у розмові зазначив, що рішення буде прийняте після розмови з пані Розинською.



«Телекритика»