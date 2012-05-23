У Почаєві за 1 хв 47 секунд злодії винесли з магазину сейф із золотом

Тернопіль. 23 травня. УНІАН. У одному із супермаркетів Почаєва невідомі викрали золото на 750 тисяч гривень. Коштовності знаходились у металевому сейфі. Щоб скоїти крадіжку зловмисникам знадобилось менше двох хвилин. Наразі злочинців розшукують правоохоронці. Значно пришвидшило б пошуки наявність у відділі відеоспостереження.

– Ви бачите, якщо крадуть, то на 750 тисяч, а поставити відеокамеру, яка коштує 600 гривень, чомусь шкодують. Я не розумію в деяких ситуаціях людей. Через дорогу від цього супермаркету у деяких власників встановили відео. Є напрямок, за яким ми працюємо. Там був автомобіль. Масив роботи дуже великий по базі автомобілів. Треба багато перевірити автотранспорту, – розповів начальник обласної міліції Віктор Сак.

Наразі триває оперативна робота із розкриття даного злочину та встановлюється коло підозрюваних осіб. За попередніми даними, сейф погрузило в автомобіль двоє людей.

До речі, супермаркет, в якому сталася крадіжка, був обладнаний пультом охорони.

– Термін приїзду охорони до трьох хвилин. Тому без людей, які не знали місце розташування цього сейфу, чи прибитий він, чи не прибитий, чи є у відділі відеонагляд, не обійшлося. Це люди, котрі володіли інформацією і вони працювали там 1 хвилину 47 секунд. Це є на тому відеонагляді, який у нас знятий. Але він не зовсім чіткий, щоб були обличчя. Наразі тільки є силуети і час, – повідомив Віктор Сак.

За Збручем