Румунія висилає російського дипломата після інцидентів з дронами

Російському дипломату були представлені уламки дрона, знищеного на території Румунії.

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла після порушень повітряного простору країни російськими дронами. Про це йдеться в заяві МЗС Румунії.

"Посла РФ у Бухаресті було викликано в понеділок, 27 липня 2026 року, до Міністерства закордонних справ. Цей крок став рішучою реакцією на неодноразові порушення повітряного простору Румунії в період з 24 по 26 липня 2026 року, під час яких румунська армія збила три безпілотники, що несанкціоновано проникли на територію країни", – заявили в МЗС Румунії.

У відомстві додали, що російському дипломату були представлені уламки дрона, знищеного на території Румунії, компоненти якого, як офіційно підтвердила прокуратура в ході розслідування, мали російське походження.

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"Під час зустрічі румунська сторона висловила рішучий протест проти цих незаконних і безвідповідальних дій та чітко визначила, на кого покладається відповідальність", – підкреслили в МЗС Румунії.

Крім того, російському послу вручили вербальну ноту, в якій МЗС Румунії повідомило про визнання неприйнятним одного з членів місії РФ у Бухаресті з обов’язковим залишенням території Румунії протягом п’яти днів. Також МЗС Румунії викликало до Бухареста для консультацій посла Румунії в РФ.

Румунія витратила сотні тисяч євро на кожен збитий російський дрон

Раніше в Digi24 повідомили, що румунська армія витратила приблизно 1,5 мільйона євро за три дні на знищення трьох дронів, які порушили повітряний простір країни.

Для перехоплення цілей використовувалися ракети AIM-9X – кожна з яких коштує близько 400 тисяч доларів. На знищення трьох дронів військові витратили три такі ракети, тому загальна вартість самих боєприпасів склала понад 1,2 мільйона доларів. У підсумкову суму також входять витрати на польоти винищувачів та їх технічне обслуговування.

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