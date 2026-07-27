Україна збила над Курщиною рідкісний російський дрон-носій авіабомб (відео)

Ціль уражено на висоті понад 4 тисячі метрів.

На території РФ, у небі над Курською областю, Сили оборони України збили "Форпост-Р" - тяжкий дорогий ударно-розвідувальний безпілотник, який є носієм керованих боєприпасів. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, 27 липня пілоти СБС виявили та знищили на висоті 4,3 км носій авіабомб КАБ-20, що керуються лазерним наведенням. Здійснено це українським безпілотником-перехоплювачем "Чаклун-КМ".

"Носій керованих лазерним наведенням авіабомб КАБ-20, виявлено та знищено 27 липня пілотами 7 бату Топота 414 обр "Птахи Мадяра" над територією Курської області РФ, українським перехоплювачем "Чаклун-КМ" на висоті 4300 метрів", - йдеться у повідомленні.

Як наголошує Мадяр, "Форпост-Р" - рідкісний трофей, сьогоднішній став шостим, ураження якого підтверджено за час повномасштабного вторгнення, та другим на рахунку 414 обр "Птахи Мадяра". Перший бійці цього підрозділу СБС знищили у квітні 2025 року. З моменту створення Угруповання СБС (з 11 червня 2025 року) пілотами підрозділів уражено/знищено 45067(43688) ворожих ударних та розвідувальних "крил" та 9186 "Шахедів"/ "Гербер", зазначив командувач.

"Серед них "Форпост" - лише другий", - додав Бровді.

Сили оборони б'ють по ворожих цілях

Як писав УНІАН, у ніч на 26 липня у тимчасово окупованому Криму фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили С-400 "Тріумф" – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії. Йшлося про те, що бійці ГУР спалили ворожу пускову установку та РЛС зі складу С-400 на території АРК. Розвідники оприлюднили також ексклюзивні кадри, на яких можна побачити ураження дороговартісних цілей ППО російських окупантів на півострові.

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