На Буковині футболіст побив двох суддів
19:26, 08 червня 2012Кримінал
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Обох арбітрів направлено в лікарню
У селі Бояни Новоселицького району Чернівецької області футболіст сільської команди побив двох арбітрів, бо не погодився з їх рішенням.
Про це ІА ZIK повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в області.
За даними міліції, приблизно о 19.40 7 червня під час футбольного матчу між командами села Бояни та ФК «Автоплаза» (Чернівці), гравець команди села Бояни не погодився з рішенням судді. Підбіг до нього, схопив руками за шию, а потім вдарив ногою по стегну. Після цього підійшов до головного арбітра матчу та вдарив його кулаком в обличчя.
Обох арбітрів направлено в лікарню для визначення ступеня тяжкості ушкоджень.
За цим фактом здійснюється перевірка.
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