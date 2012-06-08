На Буковині футболіст побив двох суддів

У селі Бояни Новоселицького району Чернівецької області футболіст сільської команди побив двох арбітрів, бо не погодився з їх рішенням.

Про це ІА ZIK повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

За даними міліції, приблизно о 19.40 7 червня під час футбольного матчу між командами села Бояни та ФК «Автоплаза» (Чернівці), гравець команди села Бояни не погодився з рішенням судді. Підбіг до нього, схопив руками за шию, а потім вдарив ногою по стегну. Після цього підійшов до головного арбітра матчу та вдарив його кулаком в обличчя.

Обох арбітрів направлено в лікарню для визначення ступеня тяжкості ушкоджень.

За цим фактом здійснюється перевірка.