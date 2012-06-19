Через халатність співробітників банк у Донецьку втратив 30 млн. грн

Донецьк. 19 червня. УНІАН. У Донецьку співробітники банку завдали збитків своїй фінансовій установі в розмірі 30 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецька, встановлено, що підприємство для отримання кредиту звернулося в банк.

Договір кредиту було підписано за умови застави нерухомого майна.

Підприємство надало банку документи про наявність нерухомості, пропонованої під заставу, але інформація про існування нерухомого майна виявилася недостовірною. Більше того, після отримання кредиту підприємство-боржник взагалі оголосило себе банкротом.

Не перевіривши достовірності документації, посадовці банку надали підприємству кредит, який повернено не було. Злочинне недбальство співробітників обійшлося банку майже в 30 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою Донецька порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 367 (службова халатність) Кримінального кодексу України.