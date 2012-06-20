Затримала афериста, який торгував підробленими квитками на матчі Євро

Одеса. 20 червня. УНІАН. Співробітники Хмельницького відділення міліції Одеси затримали 27-річного афериста, який продавав підроблені квитки на футбольний матч Євро-2012 за участю збірної команди України, повідомили сьогодні УНІАН у Відділ зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, шахрай був затриманий після того, як одержав 2 тис 100 грн за вхідні «квитки» на футбольний матч.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи, згідно з ознаками злочину, передбаченого ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За таке діяння передбачено штраф на суму у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років.