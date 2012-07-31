Найєм написав заяву в міліцію з приводу нападу охорони регіонала

Журналіст Мустафа Найєм написав заяву в міліцію з приводу нападу на нього 30 липня охорони одного з делегатів з'їзду Партії регіонів. Заяву прийняли в Дніпровському райвідділі 30 липня близько 23:00. Зараз журналіст пише відкритий лист генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ і парламентському Комітету з питань свободи слова та інформації. Про це пан Найєм повідомив «Телекритику».



«У заяві я вказав, що проти мене були вжиті дії, які я розцінюю як перешкоджання професійній діяльності журналіста і хуліганство, оскільки мені завдали ударів, вибили телефон і видалили з нього записи», - розповів журналіст. Відновити файли в телефоні поки не вдалося.



Мустафа Найєм у своїй заяві також вказав імена свідків інциденту - харківського губернатора Михайла Добкіна, народного депутата Віталія Хомутинніка, колеги-журналіста та начальника Дніпровського ДАІ. «Сподіваюся, міліція опитає цих людей і встановить істину», - додав пан Найєм.



Журналіст запам'ятав номер автомобіля, з якого вийшли охоронці-нападники, і вже встановив людину, на яку зареєстровано авто. Але поки що його імені не розголошує, тому що це - охоронець, а журналіст прагне дізнатися ім'я делегата з'їзду, якого супроводжувала охорона.



Мустафа Найєм припускає, що це був народний депутат, адже на машині були проблискові маячки. «Ця людина телефонувала мені з номера Віталія Хомутинніка і просила не роздмухувати скандалу, але я його голосу не впізнав», - зазначив Мустафа Найєм.



Сьогодні, 31 липня, Мустафа Найєм брав інтерв'ю у заступника голови Партії регіонів Володимира Рибака, який пообіцяв журналістові розібратися в інциденті.



Інцидент з Мустафою Найємом стався 30 липня. Охорона одного з делегатів з'їзду Партії регіонів побила журналіста, вибила в нього з рук телефон і видалила з нього зняте відео.