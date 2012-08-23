На Полтавщині стався вибух в гаражному кооперативі

Київ. 23 серпня. УНІАН. Вчора о 23.20 у с. Щербані Полтавського району Полтавської області в одному з гаражів на території гаражного кооперативу, за попередніми даними, стався вибух газового балону без послідуючого горіння.

Як повідомляє прес-служба МНС, вибуховою хвилею пошкоджено конструкції трьох гаражів, три легкових автомобіля і мотоцикл.

Жертв та постраждалих немає. Причина вибуху встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Полтавській області.