На Полтавщині стався вибух в гаражному кооперативі
19:14, 23 серпня 2012Кримінал
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Пошкоджено три автомобіля і мотоцикл
Київ. 23 серпня. УНІАН. Вчора о 23.20 у с. Щербані Полтавського району Полтавської області в одному з гаражів на території гаражного кооперативу, за попередніми даними, стався вибух газового балону без послідуючого горіння.
Як повідомляє прес-служба МНС, вибуховою хвилею пошкоджено конструкції трьох гаражів, три легкових автомобіля і мотоцикл.
Жертв та постраждалих немає. Причина вибуху встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Полтавській області.
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