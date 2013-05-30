Пасльона звільнено в зв’язку із виходом на пенсію – ВЗГ

Начальник Головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк звільнив з посади свого заступника - начальника міліції громадської безпеки Олександра Пасльона за його власним бажанням у зв’язку із виходом на пенсію.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у місті Києві.

У ВЗГ пояснили, що це звільнення жодним чином не пов’язано з подіями 18 травня, коли під час масових акцій в Києві було побито двох журналістів. Як зазначили у ВЗГ, Пасльон ще 16 квітня написав рапорт про звільнення і 21 травня він був підписаний начальником київської міліції.

”Просто звільнення співпало із подіями 18 травня”, - зазначили у столичному Главку.

Зауважимо, що в обов’язки управління міліції громадської безпеки входить забезпечення охорони правопорядку в столиці, у тому числі при проведенні будь-яких масових заходів.

Раніше, деякі ЗМІ повідомили, що Пасльона звільнили з посади через події під час масових акцій у Києві 18 травня.