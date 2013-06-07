Українці шокували міліцію

Гранати в кріслах, міни та снаряди на цілий взвод і 200 одиниць вогнепальної щодня - такий підсумок травневого місячника здачі зброї.

Як розповіли в МВС, в минулі рази (останній місячник був восени 2012 року) люди в основному здавали патрони і мисливські рушниці, повідомляє Сегодня.

Цього разу багато українців розлучилися з потужною зброєю і боєприпасами. Наприклад, новими бойовими гранатами, мінами і навіть артилерійськими снарядами. Всього за місяць мирні громадяни здали майже 6 тис. вогнепалів (у перерахунку виходило по 190 щоденно, а минулого року за місяць здали трохи більше 3 тис.).

«У нас нещодавно стався такий випадок: у міліцію прийшла вдова прапорщика і розповіла, що, коли чистила крісло в будинку, всередині знайшла гранати. Злякалася, адже часто сиділа в цьому кріслі, зателефонувала до міліції і здала їх у відділок. Експертиза підтвердила, що одна з гранат - протитанкова. Мабуть, свого часу їх туди зашив її чоловік », - розповіла нам співробітник прес-служби житомирської міліції Ольга Номерчук. А от у Баришівці на Київщині місцевий житель здав мін, снарядів і гранат на цілий взвод з 20 осіб: 75 одиниць.

«У нас в області громадяни здали 346 одиниць зброї, в тому числі і армійської, більше 4 тисяч боєприпасів», - сказав речник київської облміліції Микола Жукович. За його словами, в «засіках» українців були і кулемети в робочому стані, і карабіни, і снайперські гвинтівки, і револьвери. «Нечасто, але трапляється, коли під час будівельних робіт наші громадяни знаходять німецьку або радянську зброю. Багато чого, що зберігалося в ящиках по 68 років, цілком робоче. Особисто доводилося бачити таку гвинтівку, в ній хіба що масло висохло, а так в робочому стані. Такі трофеї дуже цінують мисливці, щоб похвалитися ексклюзивом перед друзями. А в цілому зброї було здано - на дивізію », - сказали в МВС.