WebMoney підозрюють у легалізації доходів

Міністерство доходів і зборів, співробітники якого днями заарештували на пов'язаних із електронною системою WebMoney рахунках понад 60 млн грн, заявило, що підозрює компанію в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міндоходів.

«Працівниками слідчого управління й оперативними співробітниками Міндоходів проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ст.200 ч.1 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 ч.3 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

При цьому прес-служба Міндоходів уточнила, що діяльність оператора платіжної системи WebMoney в Україні в тому вигляді, в якому вона проводилася на території держави, не відповідала нормам чинного українського законодавства, зокрема, вимогам Закону України «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні», а також низки підзаконних актів, що регламентують емісію, обіг і використання «електронних грошей» і подібних платіжних одиниць.

Міндоходів також звернуло увагу на той факт, що в жовтні 2012 року було внесено зміни до законодавства, що регламентує діяльність платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків.

Проте комерційна структура, що підтримує роботу системи WebMoney на території України, не вжила відповідні заходи з приведення своєї діяльності до норм чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Міністерство доходів і зборів заблокувало на пов'язаних із електронною системою розрахунків WebMoney рахунках понад 60 млн грн. Пізніше Нацбанк заявив, що не давав дозволу на діяльність або випуск електронних грошей WebMoney Transfer на території України.

Національний банк України визначив перелік міжнародних платіжних систем, що відповідають вимогам НБУ щодо діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. До переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, увійшли системи «Юністрім», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юніон Кард», «Анелік», «Золота Корона», «Швидка пошта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золота Корона – Грошові Перекази», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Міжнародні грошові перекази «Лідер», BLIZKO, Money Exchange, «Алюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Бліц», IntelExpress, «ХАЗРІ».