У Донецьку п‘яний інкасатор викрав з банкомату 97 тис. грн

У Донецьку інкасатор одного з банків викрав разом із приятелем-спільником з банкомату у Пролетарському районі міста 97 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, у міліцію звернулося керівництво філії одного з банків із заявою про те, що з банкомату шляхом відкриття кодового замку були викрадені три касети з грошима на суму 97 000 гривень.

Дане повідомлення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення або сховище).

Особи обох підозрюваних були встановлені. Ними виявилися два приятелі, які проживали в одному будинку. 25-річний хлопець працював інкасатором у даному банку, його 18-річний раніше судимий співучасник – безробітний.

Як зазначається у повідомленні, ідея заволодіти грошима з банкомату прийшла в голову працівникові банку в процесі розпивання спиртних напоїв з товаришем. Він знав, що днями апарат був завантажений. Приятель погодився, і удвох вони попрямували до магазина, в приміщенні якого знаходився банкомат. Співучасник залишився чекати на вході в магазин, а інкасатор пройшов до апарату, потім, користуючись своїм службовим положенням, відкрив кодовий замок і викрав три касети з грошима.

Дорогою додому зловмисники розібрали касети і переклали гроші в пакет. Проте при цьому викрадачі знаходилися в стані такого сильного сп'яніння, що шлях до будинку вони в буквальному розумінні засипали купюрами, розгубивши частину викрадених грошей.

Наступного дня молоді люди відправилися в місто Харків до бабусі інкасатора, в будинку якої, на горищі, і заховали гроші. Затримання стало для підозрюваних несподіванкою. Правоохоронці вилучили в затриманих дві пластикові касети і 79 000 гривень, які були здані в банк.

Наразі слідчим відділом Пролетарського РВ ведеться розслідування. Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.