90% зовнішньої реклами в Україні мають намір знести – ініціатива МВС

Ринку зовнішньої реклами загрожують масштабні зміни. Учора, 26 червня, Кабінет Міністрів погодив розроблений у МВС законопроект, який передбачає знесення 90% усіх рекламних конструкцій у країні.

Автори законопроекту пропонують заборонити розміщення зовнішньої реклами над проїжджою частиною автодоріг загального користування, а також на відстані менше, як 10 м від краю проїжджої частини, на опорах дорожніх знаків і ліхтарів, в зонах транспортних розв’язок, мостів і місцях концентрації ДТП.

Причина розробки документа – турбота про безпеку дорожнього руху, йдеться у пояснювальній записці. Крім того, розробники посилаються на указ Президента про Національний план дій з впровадження економічних реформ на 2010-2014 роки, де передбачена гармонізація законодавства про зовнішню рекламу з європейським і йдеться про заборону розміщення рекламної інформації на дорожніх знаках.

Правда, у прес-службі Державтоінспекції – безпосереднього розробника документа – вчора не змогли навести дані про ДТП, що сталися через зовнішню рекламу. А в офіційній статистиці ДАІ за січень-травень зазначено, що основними причинами ДТП з потерпілими були перевищення швидкості (26,1%) та порушення правил маневрування (19,9%). Зовнішня реклама як причина ДТП в статистиці ДАІ окремим пунктом не виділяється.

«Можливо, ці дані не знаходять відображення у статистиці, але велика кількість зовнішньої реклами дійсно відволікає водіїв від дорожніх знаків і ситуації на дорозі», – вважає головний редактор газети «Дорожній контроль» Олексій Кірієнко.

Учасники ринку зовнішньої реклами стверджують, що ініціатива ДАІ фактично вб’є галузь. За словами голови координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України Артема Біденка, в Україні над дорогами розміщено близько 40 тиc. рекламних конструкцій, або близько 90% ринку зовнішньої реклами. Йдеться про ринок обсягом 1,2 млрд грн (дані Всеукраїнської рекламної коаліції за підсумками 2012 року). У 2013 році цей ринок повинен був вирости ще на 16,7%, до 1,4 млрд грн.

Як зазначається, нинішній законопроект – не перша спроба заборонити зовнішню рекламу на автошляхах. На початку червня з аналогічною ініціативою виступив народний депутат Антон Яценко (Партія регіонів).

«Така активність схожа на спробу залякати учасників ринку», – говорить глава підкомітету з питань реклами парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Олена Кондратюк («Батьківщина»). Перший заступник голови комітету Олена Бондаренко (Партія регіонів) вважає, що депутати навряд чи підтримають ініціативу. «Якщо урядовий законопроект буде повторювати законопроект Антона Яценка, комітет порекомендує відправити його на доопрацювання», – заявила депутат.

Експерти погоджуються, що правила розміщення зовнішньої реклами вимагають коректування.

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