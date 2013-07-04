Справу про зґвалтування у Врадіївці об’єднали зі вбивством школярки

Справу про жорстоке побиття та зґвалтування 29-річний Ірини Крашкової у Врадіївці та справу про вбивство 15-річної Аліни Поркул у 2011 році об'єднають в одне провадження. Про це повідомив начальник головного штабу МВС Володимир Березан під час брифінгу в селищі.

Таким чином, як пише ТСН, заарештовані міліціонери Євген Дрижак та Дмитро Поліщук можуть стати підозрюваними в нерозкритому вбивстві школярки.

Крім того, Березан оголосив, що вся міліція Врадіївки буде переатестована. Значить, у селищі, можуть повністю оновити її склад.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня міліціонер Дмитро Поліщук (племінник прокурора Заводського району Миколаєва) та таксист Сергій Рябіненко були затримані за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень мешканці Врадіївки Ірині Крашковій. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 60 діб.

1 липня місцеві жителі під час мітингу намагалися взяти штурмом місцевий райвідділок міліції після того, як нібито побачили Дрижака, одного з підозрюваних у побитті та зґвалтуванні. Після цього у вікна відділку полетіло каміння, яйця та інші предмети. Люди кинулися до дверей будівлі. Міліція застосувала сльозогінний газ.

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для капітана міліції Євгена Дрижака, підозрюваного в побитті та зґвалтуванні жительки села Врадіїка Ірини Крашкової.