П’яний син вбив батька, а труп кинув у каналізацію
11:23, 15 липня 2013Кримінал
0 0
Під час сварки
В Івано-Франківській області за підозрою у вбивстві батька затримали 26-річного сина.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у Снятинському районі під час слідчих дій правоохоронці затримали 26-річного місцевого жителя, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження своєму батькові.
З метою приховування злочину зловмисник вкинув тіло до каналізаційного колодязя. Тіло знайдене.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter