П’яний син вбив батька, а труп кинув у каналізацію

В Івано-Франківській області за підозрою у вбивстві батька затримали 26-річного сина.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у Снятинському районі під час слідчих дій правоохоронці затримали 26-річного місцевого жителя, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження своєму батькові.

З метою приховування злочину зловмисник вкинув тіло до каналізаційного колодязя. Тіло знайдене.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст.115 КК України (умисне вбивство).