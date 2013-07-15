У Черкасах співробітник ДСО застосував зброю в кафе

У Черкасах співробітнику Державної служби охорони довелося здійснити попереджувальний постріл із вогнепальної зброї, щоб припинити бійку в кафе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Держслужби охорони при МВС України, сьогодні у Черкасах близько 5-ї години ранку на пульт централізованого спостереження ДСО надійшов тривожний сигнал із кафе «Макдональдс».

На місці події з’ясувалося, що допомога правоохоронців знадобилася персоналу закладу, щоб припинити бійку, яка виникла між кількома відвідувачами. «Один з правопорушників поводився особливо агресивно і на прохання міліціонерів охорони припинити порушувати громадський порядок не реагував. Натомість чолов’яга почав ображати міліціонерів, кидався до них у бійку, силуючись нанести їм тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, оцінивши ситуацію, один з працівників ДСО попередив правопорушника, що буде змушений застосувати вогнепальну зброю.

«Однак той не вгамувався. Тоді, керуючись законом України «Про міліцію», міліціонер оголив зброю та зробив попереджувальний постріл угору», - зазначили в ДСО, додавши, що лише після цього хулігана було затримано.

Ніхто з відвідувачів кафе та персоналу не постраждав, йдеться в повідомленні.

Після затримання зловмисника доставили до райвідділу міліції для з’ясування усіх обставин події та винесення відповідного процесуального рішення, поінформували в прес-службі.