На Луганщині 10-місячна дитина потонула у ванні
16:47, 16 липня 2013Кримінал
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Ванна стояла у дворі
У Свердловську Луганської області 10-місячна дитина потонула у ванні.
Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, ванна була встановлена у дворі приватного будинку і використовувалася для накопичення води для господарських потреб.
За словами начальника ВЗГ обласного управління міліції Тетяни Погукай, 15 липня залишений мамою без нагляду хлопчик впав у ванну і потонув.
«Сім’я благополучна, це нещасний трагічний випадок», - сказала вона.
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