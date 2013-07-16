На Луганщині 10-місячна дитина потонула у ванні

У Свердловську Луганської області 10-місячна дитина потонула у ванні.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, ванна була встановлена у дворі приватного будинку і використовувалася для накопичення води для господарських потреб.

За словами начальника ВЗГ обласного управління міліції Тетяни Погукай, 15 липня залишений мамою без нагляду хлопчик впав у ванну і потонув.

«Сім’я благополучна, це нещасний трагічний випадок», - сказала вона.