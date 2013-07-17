Розпочато службову перевірку щодо заступника прокурора міста Суми

У Сумах проводиться службова перевірка стосовно можливої участі заступника прокурора міста Дениса Кошелєва в інцидентах у сумському нічному клубі «Монті».

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Олексій Дерев’янко, відповідне розпорядження дав виконуючий обов`язки прокурора Сумської області Сергій Кулинич.

«За розпорядженням Сергія Кулинича розпочато службову перевірку інцидентів, що сталися в сумському нічному клубі «Монті» за участю особи, нібито схожої на заступника прокурора міста Суми Дениса Кошелєва», - зазначив Дерев’янко.

Підставою для перевірки стала оприлюднена у Facebook на сторінці нардепа від Сум Олега Медуниці інформація про те, що він направив генпрокурору України депутатське звернення про хуліганські дії особи, схожої на заступника прокурора міста Кошелєва, який нібито погрожував діджею і бармену одного з нічних клубів міста.

За словами Дерев’янка, з Києва вказівки щодо проведення службової перевірки ще не надходило, вона розпочата саме на підставі інформації, оприлюдненої народним депутатом у соціальній мережі.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від ”Батьківщини” Олег Медуниця розмістив на своїй сторінці у Facebook депутатське звернення до генерального прокурора Віктора Пшонки, у якому він просить перевірити інформацію про хуліганські дії особи, схожої на заступника прокурора м. Суми Дмитра Кошелева.

”Працівники міліції встановили, що 24 травня особа, схожа на Кошелева Д.К., перебуваючи і нічний час у нічному клубі ”Монті” (м. Суми), вчинила конфлікт з барменом, в ході якого спричинила бармену тілесні ушкодження та пошкодила майно закладу. Так, за наявною у мене інформацією, ця особа перебувала в стані алкогольного сп`яніння та виражалася нецензурною лайкою на оточуючих”, - йдеться у депутатському запиті Медуниці.

Також повідомляється, що чоловік, схожий на Кошелева, кидав склянкою у бармена, намагався вдарити його головою, а також пляшкою з горілкою.

Крім того, за словами Медуниці, 6 липня та сама особа, перебуваючи в тому ж клубі, замовила діджею пісню ”День Победы”. Після того як останній виконав дане замовлення 3 рази підряд і відмовився виконувати далі, чоловік дістав із-за спини пістолет та почав погрожувати, написав у зверненні парламентарій, додавши, що в цей момент у закладі перебували близько 40 осіб.

Відео інциденту поширено у мережі YouTube.