Арбузов доручив МВС посилити контроль за безпекою на автошляхах

Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов доручив Міністерству внутрішніх справ та Міністерству інфраструктури посилити контроль за безпекою на автошляхах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

“Дві трагічні автобусні аварії минулого тижня в Україні та Росії потребують більш прискіпливої уваги до питання безпечного пересування автошляхами нашої країни. Доручаю Міністерству внутрішніх справ та Мініфраструктури посилити контроль за рухом на автомобільних дорогах, дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів”, - підкреслив Арбузов.

Він вимагає від цих відомств особливу увагу приділити технічному стану транспорту, який перевозить великі групи людей на значні відстані.

Також Арбузов вважає за необхідне негайно оновити дорожні знаки та розмітку, де це необхідно.