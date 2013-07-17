Міліція готується до паломництва хасидів до Умані

Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк провів робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном Дін Ельем та Аташе з питань безпеки Посольства Держави Ізраїль в Україні Роі Алькоратом. На зустрічі йшлося про забезпечення безпеки учасників щорічного паломництва до Умані.



Фото: МВС України

Як повідомили в УГЗ МВС України, з 4 по 6 вересня цього року на Черкащині на могилі цадика Нахмана та у приміщенні місцевої синагоги відбудуться щорічні культові заходи з нагоди святкування днів Рош-Га-Шана (Нового року за іудейським календарем).

За словами заступника міністра, на органи внутрішніх справ покладається одне з основних завдань - охорона громадського порядку та безпека під час проведення щорічного культового паломництва. До охорону громадського порядку буде задіяно понад 400 працівників міліції. Важливу роль у забезпеченні порядку під час заходів відіграє співпраця наших колег з Поліцією Ізраїлю.

Так, в 2012 році, спільно з міліцією України охорону громадського порядку під час проведення культових заходів в м. Умані в цілодобовому режимі забезпечували 12 співробітників Поліції Ізраїлю.

«Хочу висловити впевненість у продовженні плідної співпраці в цьому році і здійснення більш ефективного впливу на ситуацію під час перебування на території держави паломників-хасидів», – сказав Ратушняк.