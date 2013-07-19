Міліція Донецька розшукує чоловіків, які поранили водія «Жигулів»

Міліція Донецька розшукує двох чоловіків, які поранили з травматичної зброї водія «Жигулів».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Донецького міського управління міліції, сьогодні, 19 липня, об 11.30 на телефон 102 надійшло повідомлення про те, що на просп. Ілліча невідомі на мотоциклі без номерного знака вчинили напад на водія автомобіля «Жигулі». На місце було направлено слідчо-оперативну групу Калінінського райвідділу міліції.

Правоохоронці встановили, що на виїзді з Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання (ДОКТМО) двоє зловмисників напали на чоловіка, який був за кермом «Жигулів», і кілька разів вистрілили з травматичної зброї.

«Потерпілого з травмою голови доставлено в ДОКТМО. Мотоцикл і зброю невідомі залишили на місці події», - сказали в міліції.

У міліції зазначили, що обставини події з`ясовуються, вживаються необхідні заходи для встановлення і затримання підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня в центрі Донецька на автодорозі стався конфлікт між водіями із застосуванням травматичної зброї.

Як повідомила керівник прес-служби Донецького міськуправління міліції Ольга Почкалова, «зараз там правоохоронці розбираються. Але ніхто нікого не вбив».