Чи влаштовують тварини похорон: вчені розповіли про дивовижну поведінку

Однак ученим поки складно встановити, чи переживають вони смерть схоже до людей.

Люди не єдині, хто реагує на смерть близьких, оскільки дослідники неодноразово фіксували у тварин поведінку, яка нагадує скорботу, прощання з померлим і навіть своєрідні похоронні обряди.

Водночас вчені обережно ставляться до порівняння такої поведінки з людською. Вони припускають, що така поведінка у тварин може мати цілком практичне пояснення – наприклад, допомагати оцінити небезпеку або навчитися уникати потенційних загроз, пише Discoverwildlife.

Слони

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Слони вважаються одним із найяскравіших прикладів тварин, які демонструють незвичайну реакцію на смерть. Зокрема, стада можуть збиратися біля загиблого, торкатися його хоботами і тривалий час залишатися поруч. Дослідники також спостерігали, як слони поверталися до останків загиблих тварин навіть через тривалий час.

Шимпанзе

Ці мавпи також можуть довго перебувати біля тіла померлого родича. Вони торкаються його, перебирають шерсть і залишаються поруч протягом годин або навіть днів.

Особливо вражаючими є спостереження за матерями, які продовжують носити тіла загиблих дитинчат протягом тривалого часу.

Горили

Горили можуть уважно оглядати тіла померлих членів групи та залишатися біля них. Учені також спостерігали, як тварини обережно торкалися останків і перебували поруч із загиблими родичами. При чому така поведінка частіше фіксується у тісно пов'язаних сімейних групах.

Дельфіни

Деякі види дельфінів після смерті члена групи можуть підтримувати його тіло біля поверхні води. В окремих випадках група залишається поруч із загиблою особиною протягом кількох годин.

Таку поведінку спостерігали, зокрема, у афалін, гринд та інших представників родини дельфінових.

Воронові птахи

Особливу увагу науковців привертає поведінка воронів. Побачивши мертвого родича, вони можуть збиратися навколо тіла та голосно кричати. Через це такі скупчення іноді називають "воронячим похороном".

Проте дослідження показали, що подібна поведінка може бути пов'язана не зі скорботою в людському розумінні. Вона допомагає птахам виявляти потенційні небезпеки та запам'ятовувати місця, де загинув їхній родич.

Сороки також можуть збиратися біля загиблих птахів. Іноді дослідники спостерігали поруч із тілом траву або гілочки, однак говорити про символічний "похоронний обряд" у цьому випадку наука поки не дозволяє.

Таким чином, тварини справді демонструють складну поведінку після смерті родичів. Однак ученим поки складно встановити, чи переживають вони смерть схоже до людей, чи їхні дії мають переважно соціальне та практичне пояснення.

Інші новини про тварин

Вчора УНІАН повідомляв, що Азовське море стало рекордно солоним, тому з нього почали зникати деякі види риби.

Також повідомлялося, що біля Чорнобильської АЕС помітили бурого ведмедя. У коментарях до відео користувачі відзначили, що ведмідь "вгодований".

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