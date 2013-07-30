Міліція затримала чоловіка, який у трьох областях збував дитяче порно

Співробітниками Управління по боротьбі з кіберзлочинністю ГУМВС України в Донецькій області затримали жителя Полтавської області, який поширював порнографічну продукцію через Інтернет.

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, під час моніторингу національного сегменту мережі Інтернет на одному з відомих сайтів було виявлено оголошення про реалізацію порнографії за участю дітей. Завдяки проведенню ряду слідчо-оперативних заходів зловмисник був затриманий і повідомлений про підозру у вчиненні злочину.

За словами начальника Управління по боротьбі з кіберзлочинністю главку Андрія Небитова, було виявлено оголошення про продаж дисків з порнографією, створеної за участю дітей, по 100 грн за диск.

«Зловмисником виявився житель Полтавської області, який оголошення про продаж порнографії, створеної за участю дітей, розмістив не лише у своїй, а й ще в трьох областях України, в тому числі Донецькій, а також у Києві», - пояснив Небитов.

Підозрюваного затримано. Під час санкціонованого обшуку у нього було вилучено комп`ютер та цифрові носії з інформацією, що містить ознаки порнографії за участю дітей загальним обсягом майже 5 гігабайт та інші дані, які підтверджують його злочинну діяльність.

На даний момент фігурант скоїв злочин за ч.4 ст.301 КК України (ввезення, виготовлення, збут, розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію). Ця частина передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Але правоохоронці не виключають, що його дії будуть перекваліфіковані на ч.5 цієї ж статті (дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб), а це вже від 7 до 12 років позбавлення волі, зазначили в УВС.