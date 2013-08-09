Мельник втік з-під домашнього арешту, – МВС

Підозрюваний Петро Мельник, який перебував під домашнім арештом втік, позбавившись електронного браслету.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вже призначив службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин того, що сталося.

«Сьогодні зранку слідчим було подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Петру Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь», – зазначено в повідомленні.

МВС звертається до громадян за допомогою в отриманні інформації щодо місць можливого перебування Петра Мельника.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

За інформацією захисту, слідчі готували подання, у якому йшлося про те, щоб під час застосування запобіжного заходу на Мельника обтягнули спецбраслет, який відстежує місце його перебування.

За словами його адвоката Руслана Місюни, 7 серпня на Мельника одягнули електронні браслети.