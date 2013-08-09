Кабмін готується до терористичних атак

Кабінет міністрів доручив СБУ створити список об'єктів можливих терористичних посягань. Таким чином уряд хочу убезпечити країну від тероризму.

Судячи з термінів, які надає уряд, СБУ мусить добре попрацювати над списком можливих українських цілей терористів. Розробити його мають аж до 2016 року.

Серед заходів попередження терористичних атак буде також превентивна робота з підозрілими особами. СБУ та Міністерство оборони України будуть працювати з громадянами, поведінка яких свідчить про їхні наміри діяти терористичними методами.

Крім того, з терористами в Україні боротиметься навіть міністерство енергетики. Його зобов'язали посилити контроль за обліком вибухових речовин. У тому числі тих, які зберігаються та використовуються на промислових підприємствах.

ТСН