МВС назвало найбільш гучні замовні вбивства останніх років

Вбивства мера Феодосії, Сімеїзького селищного голови і директора готельного комплексу "Феофанія" стали найгучнішими вбивствами на замовлення останніх років.

У Міністерстві внутрішніх справ України назвали найбільш резонансні замовні вбивства, які здійснені у країні за останні п'ять років.

Серед найбільш гучних замовних вбивств, що сталися в 2013 році, у МВС назвали нещодавнє вбивство Феодосійського міського голови Олександра Бартенєва, вбивство директора готельного комплексу "Феофанія" Юрія Фоміна і Сімеїзького селищного голови Кирила Костенка. Окрім того, до найбільш резонансних злочинів останніх п'яти років зарахували вбивство голови партії Промисловців і Підприємців України Олександра Коробчинського у 2011 році.

У цілому, за даними МВС, з початку цього року в Україні порушено сім кримінальних проваджень про умисні вбивства та замахи, скоєні на замовлення.

При цьому особи, які проходять за чотирма провадженнями, вже отримали відповідні повідомлення, досудове розслідування ще одного провадження зупинено у зв'язку із захворюванням підозрюваного, одне провадження закрито. "Досудове розслідування завершено у двох кримінальних провадженнях", - додали у МВС.

Окрім того, з початку 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 127 кримінальних правопорушень за фактом замаху на умисне вбивство. Досудове розслідування завершено за 55 кримінальними провадженнями, 34 провадження закрито, ще одне призупинено у зв'язку з хворобою підозрюваного.

Нагадаємо, у січні 2011 року в центрі Одеси було розстріляно Олександра Коробчинського. Потерпілий був госпіталізований в одну з приватних клінік, де помер під час операції. Очевидці стверджують, що в момент замаху Коробчинський йшов з дружиною додому. Злочинець, за їхніми даними, стріляв з пістолета з глушником

1 лютого, у Києві пострілом у потилицю був убитий директор готельного комплексу "Феофанія " Національної академії наук Юрій Фомін. Вбивство сталося, коли він ішов з дому на автостоянку.

26 лютого селищного голову Сімеїзу, члена Партії регіонів Кирила Костенка розстріляли поруч із будівлею Сімеїзької селищної ради. Вбивство було скоєно близько 9:00. У Кирила Костенка залишилися дружина і п'ятеро дітей.



У липні невідомий вистрілив у мера Феодосії Олександра Бартенєва з обрізу мисливської рушниці у під'їзді його будинку, коли той повертався додому.

ZN.UA