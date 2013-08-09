Розпочався мисливський сезон 2013

Полювання на території України може здійснюватися на пернату дичину – із серпня, на копитних – з вересня і на пушного звіра – з листопада.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 3 серпня 2013 відкрито полювання на пернату дичину у Вінницькій та Харківській областях. При проведенні в зазначених областях заходів, спрямованих на попередження надзвичайних подій на полюванні, працівниками органів внутрішніх справ вилучено вісім одиниць мисливської вогнепальної зброї. Надзвичайних подій не допущено.

Відкриття полювання на пернату дичину в Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Севастополі заплановано на 10 серпня цього року.

В інших областях відкриття полювання заплановано на 17 серпня 2013.

Слід зазначити, що забороняється полювати без належного на те дозволу, а саме: посвідчення мисливця, щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, дозволу на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) та відповідного дозволу на право користування вогнепальною зброєю в разі її використання.

„Водночас міліція вкотре наголошує мисливцям, що під час перенесення або перевезення вогнепальна зброя має бути в розрядженому стані. Також забороняється полювати на відстані меншій ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей. У той же час категорично забороняється стріляти на „шум”, „шурхіт”, у гілки та очерет, що хитаються, у нечітко видиму ціль. Пам’ятайте, дотримання правил безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю врятує життя”, - інформує УЗГ МВС України.