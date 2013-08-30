Міліція завела на Паніна ще одну справу

У Криму міліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі російським актором Олексієм Паніним через його висловлювання на адресу кримських татар після ДТП під час гастролей на півострові.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Кримського головного управління МВС Ольга Богославська, провадження відкрив Алуштинський міськвідділ міліції за статтею 161 ККУ (розпалювання національної ворожнечі таі ненависті).

Розслідування почате після звернення лідера фракції ”Курултай-Рух” у Верховній раді Криму, першого заступника голови кримськотатарського Меджлісу Рефата Чубарова до кримської прокуратури.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія Бояркіна, прокуратура передала звернення до міліції.

Як повідомляв УНІАН, міліція відкрила кримінальне провадження за статтею ”хуліганство” після аварії в Криму за участі Паніна, яка викликала резонанс у пресі через висловлювання актора про другого учасника ДТП - кримського татарина.

За даними ВО «Свобода», російський актор після ДТП у Криму за участю кримського татарина, зокрема, сказав, що ”... правильно, що Сталін їх (кримських татар) під час війни виселив з Криму”, а також сказав: ”А я хіба в Україні перебуває? Я не в Україні, я в Криму!”.

”Молодий хлопчик - татарин, врізався в бампер. Там немає жодної подряпини, але це він врізався. Людина дозволила собі хамски поспілкуватися і все. Нічого не сталося - все нормально. Хамське бидло вдарило машину в ”жопу”, захотіло заробити грошей. У нього це не вийшло... Я його за горло вхопив. Був би у мене камінь під рукою, я б йому довбешку розбив”, - коментував Панін свій вчинок ЗМІ.

Пізніше Панін вибачився за свої слова, відзначивши, що журналісти перекрутили їх суть.

Меджліс вибачення не прийняв і вимагав суду для актора.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов засудив висловлювання Паніна.