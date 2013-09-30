У КПУ пропонують суттєво збільшити штрафи за нецензурну лайку

Народний депутат від КПУ Олександр Зубчевський вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону ”Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за дрібне хуліганство)” (реєстраційний номер 3327).

Проектом, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачено, що дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка у громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у нині діючому законі - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - УНІАН) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.