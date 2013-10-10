У Житомирі УБОЗівці затримали злочинну групу квартирних крадіїв

У Житомирі співробітники УБОЗу затримали злочинну групу квартирних крадіїв.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, дві крадіжки з осель житомирян стали останніми з низки подібних для злочинної групи квартирних злодіїв, затриманих оперативниками УБОЗ УМВС України в Житомирській області. Наразі тривають слідчо-розшукові заходи.

Припинення протиправної діяльності трьох осіб, членів злочинної групи, стало успішним етапом операції правоохоронців. За діями цих чоловіків оперативники спостерігали уже упродовж певного часу і затримали безпосередньо після вчинення чергового злочину, точніше двох.

Як повідомив начальник УБОЗ УМВС України в Житомирській області Ігор Заєць, затримані обікрали помешкання двох житомирян. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, у ході яких і будуть з’ясовані всі обставини.

За попередніми даними, затримані є місцевими жителями, віком до 35 років, вживають наркотичні засоби, двоє з них раніше судимі.

Розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу триває.