На Рівненщині міліція затримала групу автокрадіїв

За минулий місяць у місті Дубровиця Рівненської області злодії обікрали чотири автомобілі, залишених без нагляду біля будинків. Правоохоронці встановили трьох зловмисників, які скоювали крадіжки з транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

«Зловмисники тривалий час скоювали крадіжки на території району, – розповідає начальник сектору карного розшуку Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції Микола Сайчишин. – Здебільшого викрадали цінні речі з автомобілів».

Працівники міліції встановили та затримали трьох осіб за вчинення крадіжок з автомобілів, які наразі перебувають під слідством. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Зловмисники зізналися у крадіжках з автомобілів грошей, бензину, переносних радіостанцій, акумуляторної батареї.

Правоохоронці закликають громадян не залишати без нагляду авто і намагатися зберігати цінні речі у недоступних для сторонніх осіб місцях.